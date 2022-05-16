Автоэксперт назвал машины, которые будут производить на заводе Renault Автоэксперт Славнов: на заводе Renault будут производить электромобили «Ока» и «Лада»

Электромобиль Lada Ellada / Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

После национализации российских активов Renault на заводе в Москве будут производить электромобили «Лада» и «Ока», возможно, даже будет запущено производство советской марки «Москвич», предположил автоэксперт Дмитрий Славнов. Он считает, что на заводе «Автофрамос» можно производить российские электромобили, если не возникнет необходимости заменить оборудование, пишет «360».

По поводу «Москвича» не уверен, но концептуальные модели электромобилей на базе «Лады» уже были, и довольно-таки много. И «Ока» даже есть электромобильная, — отметил Славнов.

По его мнению, основная проблема при создании отечественных электромобилей заключалась в аккумуляторах. Он напомнил, что руководитель Tesla Илон Маск разработал колесо, которое ускоряется и тормозит за счёт магнитной сферы. В отечественных аналогах за этот процесс отвечали аккумуляторы, что и вызывало проблемы при сборке машин.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица намерена забрать на свой баланс завод компании Renault и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Как сказано в блоге мэра, при этом планируется сохранить большую часть коллектива завода, а его основным технологическим партнёром станет КамАЗ. Также ведётся работа по локализации производства в РФ максимального количества автокомпонентов.