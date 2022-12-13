Красивый номер за отдельную плату: предложен новый способ пополнения казны Автор проекта «20 идей по развитию России» предложил легализовать продажу индивидуальных номерных знаков

Фото: 20idei.ru

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов подготовил новую серию предложений, направленных на обогащение казны. Итоговый вклад в госбюджет составит минимум 2,019 трлн рублей. Одна из предложенных мер — дать водителям возможность комбинировать цифры и буквы на номерной табличке вне существующего стандарта ГОСТ и сделать официальную продажу таких номеров простой и прозрачной. Поступления в бюджет вырастут до 20 млрд. NEWS.ru ознакомился с проектом.

Красивые комбинации на номерных табличках сейчас ограничены действующим стандартом. Некоторые автовладельцы хотят красивый номер и готовы за это заплатить. Сегодня этот спрос по-прежнему удовлетворяется за счет частных компаний или физических лиц, которые оказывают посреднические услуги. Еще в 2016 году объем продаж автомобильных номеров по серой схеме оценивался в 20 млрд рублей.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Два года назад Минэкономики опубликовало проект постановления, в котором описывается порядок предварительного резервирования за владельцем транспортного средства госномера с красивым сочетанием цифр и букв за отдельную плату. Документ так и не был принят.

Автор проекта предлагает создать механизм продажи персонализированных регистрационных знаков в России, чтобы любой желающий смог составить и зарегистрировать собственную комбинацию букв и цифр вне существующего стандарта ГОСТ. Продажа таких автомобильных номеров может стать источником дохода в госбюджет, поступления составят около 20 млрд рублей.

Предлагаем рассмотреть еще один способ привлечения дохода в пользу государственного бюджета от госномеров — монетизация желания автомобилистов создать свой индивидуальный номер Дмитрий Давыдов автор проекта

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Выдача автомобильных номеров в отделении регистрации межрайонного отдела ГИБДД

Для реализации своей инициативы автор проекта предлагает несколько шагов. Во-первых, разработать несколько категорий, в рамках которых любой желающий может составить и зарегистрировать собственную комбинацию букв и цифр. Также предоставить водителям несколько вариантов дизайна персонализированных номеров и продавать их за дополнительную плату. На них водители авто могут указать важную дату в жизни — день рождения, день свадьбы. Например, номер может выглядеть так: 300513. Первые две цифры означают число, вторые две — месяц, третьи — год. Премиальные же номера могут иметь нестандартное количество знаков или вообще состоять из букв имени человека: РОМАН, ТАМАРА.

Во-вторых, для каждой из категорий установить соответствующую пошлину за первичную регистрацию и за перерегистрацию. В-третьих, разрешить покупать персонализированные номера неограниченное количество раз на один и тот же автомобиль, но не чаще одного раза в месяц, а владельцам стандартного госномера дать возможность забронировать посредством оплаты желаемую комбинацию, но не более одной на автомобиль.

Подобная практика хорошо себя зарекомендовала во многих странах мира. В Дубае в 2017 году появилась услуга «Особые моменты на номерных табличках». Жители могут заказать номер онлайн или в центрах обслуживания клиентов, указав желаемые цифры, которые обозначают важную дату в жизни. Услуга стоит 1620 дирхам (26 тыс. рублей). Номер можно зарегистрировать как на новый автомобиль, так и взамен старого.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс существуют две возможности по выбору «своего» номера. Буквы или цифры в рамках одного из десяти установленных государством форматов с разделителем. Либо человек может выбрать любое сочетание букв и цифр длиной от двух до шести символов. Владелец может выбрать не только желаемую комбинацию букв или цифр, но и дизайн номерной таблички.

Автор проекта написал обращение в комитет по обороне и безопасности Совета Федерации. Поступил ответ от председателя комитета Бориса Бондарева. Он ответил, что предложения будут учтены в работе по совершенствованию российского законодательства.

Практика продажи красивых номеров существует во многих зарубежных странах. В России тоже можно ввести подобную систему, сообщил NEWS.ru автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко. Эксперт добавил, что сам бы с радостью воспользовался такой услугой. Он выразил надежду, что красивый номер будет по карману не только самым богатым россиянам.

Если предложение будет реализовано, россияне смогут подчеркнуть свою индивидуальность, в то время как государственный бюджет получит стабильный источник дохода от продажи персонализированных номеров. Автор проекта надеется на законодательную поддержку инициативы со стороны государства.