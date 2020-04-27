Авиакомпании подняли цены на рейсы из Москвы

https://static.news.ru/photo/ba38b356-8893-11ea-84ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшие авиакомпании подняли цены на перелёты из Москвы. Стоимость билетов выросла на 50–110%.

В частности, цены изменились на сайтах авиакомпаний «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair. Так, перелёт в Санкт-Петербург подорожал с 2400 до 4900 рублей, в Екатеринбург — с 3900 до 6600 рублей, в Пермь — с 3500 до 6900 рублей.

Представители авиакомпаний отказались комментировать данную ситуацию, отмечают «Ведомости».

Ранее NEWS.ru писал, что глава «Аэрофлота» Виталий Савельев назвал коронавирус сильнейшим ударом по отрасли. По его словам, из-за сокращения перевозок пострадали практически все авиакомпании.