В России предложили жестко наказывать авиакомпании за овербукинг

Альянс туристических агентств выступил за введение строгого наказания для авиакомпаний за овербукинг, заявил NEWS.ru вице-президент ассоциации Алексан Мкртчян. По его словам, нужно обязать перевозчика компенсировать пострадавшим пассажирам двойную стоимость билетов на самолет, а также обеспечить их номером в гостинице не ниже трех звезд и трехразовым питанием.

Альянс турагентств России выступает против овербукинга. Давайте сделаем так, чтобы он был невыгоден экономически. То есть на 100 мест в самолете продавайте хоть 120 билетов. Но если люди вдруг не улетят по вине авиакомпании, пожалуйста, верните им двойную стоимость билета, вторую — в качестве штрафа. И обеспечьте им гостиницу «три звезды» и выше и трехразовое питание, — сказал Мкртчян.

Он добавил, что овербукинг — это не что иное, как жажда наживы со стороны авиакомпании. По его словам, авиакомпания не несет никаких убытков в случае, если пассажир не является на рейс.

Ранее турагент Рада Минасина заявила, что при возникновении овербукинга в отеле администрация обязана найти для гостя альтернативный вариант размещения. По ее словам, подобная практика часто возникает из-за преднамеренных действий гостиницы или технических сбоев в системах бронирования.