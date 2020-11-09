Авиакомпании автоматизировали продажу полисов от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1b6ca266-22ec-11eb-9bf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские авиакомпании предлагают россиянам купить страховку от заражения COVID-19 непосредственно на борту самолёта или в поездке, сообщили представители авиаперевозчиков и страховых компаний.

Возможность получения такой услуги подтвердили в нескольких авиакомпаниях. Например, в случае госпитализации с подтверждённым диагнозом «коронавирус» держатель полиса может рассчитывать на фиксированную выплату в размере 50 тысяч рублей при действии полиса в течение двух недель дней с даты перелёта, максимальная сумма выплаты по страховке доходит до 1 млн рублей, пишут «Известия».

По словам представителей перевозчиков, покупка страховки от заболевания на борту самолёта, продающаяся вместе с билетом, востребована среди пассажиров. Однако, как отмечает издание, галочка о приобретении полиса поставлена при оформлении билета по умолчанию и её легко можно не заметить.

В Роспотребнадзоре уточнили, что пока жалоб на навязывание страховок от пассажиров не поступало. Вместе с тем в ведомстве отметили, что автоматическое проставление галочек — это нарушение прав потребителей, потому что не является свободным волеизъявлением клиента, а выступает навязанной услугой.

Эксперты отмечают, что покупка страховки от заболевания в поездке оправдана, несмотря на низкий риск заражения коронавирусом в самолёте, так как в залах аэропорта и в транспорте приходится контактировать с большим количеством людей.

Как писал NEWS.ru, россияне смогут застраховаться на случай, если им понадобится реабилитация после выздоровления от коронавируса. Страховой продукт имеет три варианта, самый дорогой из которых включает потребность в реабилитации не только после COVID-19, но и в случае инсульта или травмы головы.