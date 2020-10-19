Страховка по реабилитации для переболевших коронавирусом появилась в РФ

Россияне смогут застраховаться на случай, если им понадобится реабилитация после выздоровления от коронавируса. Страховой продукт имеет три варианта, самый дорогой из которых включает потребность в реабилитации не только после COVID-19, но и в случае инсульта или травмы головы.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что большая часть людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, испытывают проблемы с самочувствием в течение двух — трёх месяцев после заражения. Об этом свидетельствуют данные учёных из Оксфордского университета. Их исследование показало, что бывшие пациенты жалуются на одышку, усталость, беспокойство и депрессию.