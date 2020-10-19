Страховка по реабилитации для переболевших коронавирусом появилась в РФ

https://static.news.ru/photo/b7d6deac-1291-11eb-b47b-fa163e074e61_660.jpg Фото: BEAUTIFUL SPORTS/T. Sobczak/imago-images.de/Global Look Press

Россияне смогут застраховаться на случай, если им понадобится реабилитация после выздоровления от коронавируса. Страховой продукт имеет три варианта, самый дорогой из которых включает потребность в реабилитации не только после COVID-19, но и в случае инсульта или травмы головы.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что саму программу для застрахованного россиянина индивидуально назначает врач. Реабилитация может включать в себя лечебную физкультуру, вибромассаж грудной клетки, электростимуляцию диафрагмы и ряд других процедур.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большая часть людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, испытывают проблемы с самочувствием в течение двух — трёх месяцев после заражения. Об этом свидетельствуют данные учёных из Оксфордского университета. Их исследование показало, что бывшие пациенты жалуются на одышку, усталость, беспокойство и депрессию.