Августовское исключение: когда картошке жизненно нужна вода перед сбором

Каждый дачник знает правило о том, что за две недели до уборки картофеля необходимо прекратить полив. Однако существует августовское исключение. Рассказываем, когда картошке жизненно нужна вода перед сбором урожая.

Картошке может потребоваться полив незадолго до сбора урожая только в одном случае — при экстремальной засухе (отсутствие дождей более 3 недель + температура выше +30 °C). В такой ситуации допустим умеренный полив холодной водой утром (5–7 л на куст), если кожура клубней еще легко счищается ногтем — это признак, что они продолжают расти.

Критический момент — за 10–14 дней до планируемой уборки: если в этот период стоит аномальная жара, а почва сухая на глубине 15–20 см, однократный полив предотвратит растрескивание клубней и повысит урожайность на 15–20%. Однако важно соблюдать правила: поливать строго под корень, не допуская попадания воды на листья, использовать только теплую отстоянную воду.

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