https://static.news.ru/photo/6f5af54a-3219-11ea-8f1c-fa163e074e61_660.jpg Тегеран Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что несколько десятков российских туристов могут находиться сейчас в Иране.

В каникулярный период их число российских туристов могло достигать сотни человек как максимум, однако подавляющее большинство из них уже вернулись в Россию, — отметили в организации.

По данным АТОР, на территории Ирана могут находиться не более трех-четырех десятков туристов из России. В основном это самостоятельные туристы, передаёт ТАСС.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе Boeing 737. Украинская сторона также создала комиссию по расследованию причин случившегося. Также Киев сформировал группу для отправки в Тегеран, которая примет участие в поисковой операции на месте крушения, писал NEWS.ru.