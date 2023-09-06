«Астрономические ставки»: экономист о микрофинансовых организациях Экономист Разуваев поддержал законопроект о запрете микрофинансовых организаций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект депутатов Госдумы о запрете деятельности микрофинансовых организаций в России обоснован, поддержал идею финансовый аналитик Александр Разуваев. В беседе с «360» экономист подчеркнул, что подобные финансовые организации грабят население, устанавливают «астрономические» ставки и штрафные санкции.

Я, скорее, согласен, потому что ставки, которые они выдают, астрономические, особенно штрафные санкции. Как раз все эти истории с коллекторами связаны обычно не с банками, а с микрофинансовыми организациями. <...> Микрофинансовая организация — это грабеж населения, — пояснил эксперт.

По словам экономиста, полностью отказываться от кредитования не следует, но даже займы на небольшой срок лучше взять в банке. Он напомнил, что деятельность микрофинансовых организаций зачастую связана с криминалом. При этом Разуваев посоветовал россиянам жить на «свои деньги» при учете роста ставок — откладывать на счет и копить. Он подчеркнул, что при принятии законопроекта Центробанк России разработает соответствующую инструкцию.

В Госдуме ранее разработали законопроект, дающий возможность добровольно отказаться от заключения любых кредитных договоров с банками и микрофинансовыми организациями. Его могут принять до конца года после доработки.