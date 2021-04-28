Астрологи назвали знаки зодиака, которым грозит увольнение в мае

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Предстоящий май может принести неприятности на работе сразу нескольким знакам зодиака. Их карьерный виток грозит увольнением, пишет Newinform со ссылкой на астрологов.

Менять работу с большой долей вероятности будут Овен, Водолей и Лев.

Люди, в чьей звёздной карте судьбу определяет Овен, отличаются трудолюбием. Они привыкли достигать совершенства, но могут заскучать, если не видят перспектив для дальнейшего развития. Теряя мотивацию, Овны впадают в депрессию и создают вокруг себя нервозность, что и может стать причиной их увольнения.

Водолеи являются непредсказуемыми и непоследовательными, что отрицательно сказывается на работе. Вместе с тем их ценят за креативность и независимость. Главным минусом астрологи считают то, что такие люди не привыкли следовать инструкциям и правилам. Это и может их подвести.

Для Львов в мае появится много возможностей, чтобы заработать. Но и они могут оказаться в неприятной ситуации. Дело в том, что представители этого знака чаще всего не любят, когда ими командуют. Поэтому у них часто возникают разногласия с руководством. Даже при наличии богатого опыта они могут оказаться в числе тех, кого могут уволить.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года. Такой формат предполагает электронную регистрацию безработных и оформление пособий по безработице онлайн.