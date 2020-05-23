Аспирин оказался смертельно опасным для заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d9b264bc-02b9-11ea-82a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Вирусолог Надежда Жолобак назвала общедоступные лекарства, которые заражённые коронавирусом не должны принимать ни в коем случае.

По информации «Вечерней Москвы», список опасных возглавили нестероидные противовоспалительные препараты: «Ибупрофен», аспирин, «Вольтарен», «Диклофенак» и «Напроксен». По словам Жолобак, перечисленные медикаменты ослабляют организм для коронавируса, создают благоприятную среду для пневмонии и поражения лёгочных альвеол.

Вирусолог добавила, что приём болеутоляющих средств и любых анальгетиков при COVID-19 может вызвать осложнение дыхания и различные патологии.

Жолобак призвала воздержаться от самолечения.

Как писал NEWS.ru, советник американского президента Роберт О'Брайен заявил, что учёные Соединённых Штатов первыми разработают вакцину от COVID-19.