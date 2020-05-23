Аспирин оказался смертельно опасным для заражённых коронавирусом

Вирусолог Надежда Жолобак назвала общедоступные лекарства, которые заражённые коронавирусом не должны принимать ни в коем случае.
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Вирусолог добавила, что приём болеутоляющих средств и любых анальгетиков при COVID-19 может вызвать осложнение дыхания и различные патологии.
Жолобак призвала воздержаться от самолечения.
Как писал NEWS.ru, советник американского президента Роберт О'Брайен заявил, что учёные Соединённых Штатов первыми разработают вакцину от COVID-19.
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