https://static.news.ru/photo/89aba43e-4f2a-11ea-b640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов может стать председателем бюджетного комитета Совфеда.

Артамонов может занять вакантный пост главы бюджетного комитета Совфеда, — пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Кроме того, глава сенатского комитета по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил информацию, что экс-руководитель региона собирается войти в комитет по бюджету и финрынкам.

Официально Артамонов стал сенатором 14 февраля. Соответствующий документ подписал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

13 февраля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил Шапшу врио руководителя Калужской области. Этим же распоряжением президент принял отставку Анатолия Артамонова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство назначило временно исполняющего обязанности главы Рособрнадзора. Должность занял Анзор Музаев. Соответствующее распоряжение вступило в силу 13 февраля 2020 года. Прежний глава ведомства Сергей Кравцов перешёл в Министерство просвещения.