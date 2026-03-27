Ароматный кофейный кекс с корицей: простой домашний десерт, который тает во рту

Если вы любите кофе, попробуйте использовать его не только как напиток, но и как основу для выпечки. Кофейный кекс с корицей получается нежным, ароматным и очень уютным — идеален к чаю или утреннему кофе. Готовится просто, а результат приятно удивляет.

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

мука — 200 г;

сливочное масло — 120 г;

растворимый кофе — 4 ст. л.;

сахар — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

корица — 2 ч. л.;

сметана — 4 ст. л.;

ванилин — 1 пакетик.

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром до легкой пышности, добавьте сметану и корицу. Сливочное масло растопите, немного остудите и влейте в массу. Перемешайте, затем всыпьте муку с разрыхлителем.

Кофе растворите в небольшом количестве горячей воды, остудите и добавьте в тесто. Перемешайте до однородности — масса получится густой и ароматной.

Форму смажьте маслом, выложите тесто и разровняйте. Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут до готовности.

Готовый кекс остудите, при желании посыпьте сахарной пудрой или корицей — аромат будет еще ярче.

Готовый кекс остудите, при желании посыпьте сахарной пудрой или корицей — аромат будет еще ярче.