Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 11:14

Ароматный кофейный кекс с корицей: простой домашний десерт, который тает во рту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы любите кофе, попробуйте использовать его не только как напиток, но и как основу для выпечки. Кофейный кекс с корицей получается нежным, ароматным и очень уютным — идеален к чаю или утреннему кофе. Готовится просто, а результат приятно удивляет.

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;
  • мука — 200 г;
  • сливочное масло — 120 г;
  • растворимый кофе — 4 ст. л.;
  • сахар — 200 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • корица — 2 ч. л.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • ванилин — 1 пакетик.

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром до легкой пышности, добавьте сметану и корицу. Сливочное масло растопите, немного остудите и влейте в массу. Перемешайте, затем всыпьте муку с разрыхлителем.

Кофе растворите в небольшом количестве горячей воды, остудите и добавьте в тесто. Перемешайте до однородности — масса получится густой и ароматной.

Форму смажьте маслом, выложите тесто и разровняйте. Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут до готовности.

Готовый кекс остудите, при желании посыпьте сахарной пудрой или корицей — аромат будет еще ярче.

Ранее сообщалось: если хочется удивить семью вкусной закуской, но нет коптильни, этот рецепт — идеальный выход.

Проверено редакцией
Читайте также
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Киевом резко обмелело водохранилище
Названа важная деталь атаки на Русский дом в Праге
Эксперты предупредили о глобальном голоде из-за конфликта вокруг Ирана
В Госдуме ответили, что станет реальным стимулом для повышения рождаемости
Солдат ВСУ перекинули в Сумщину вместо Ближнего востока
Уничтожение израильского танк Merkava FPV-дроном «Хезболлы» попало на видео
Определен победитель второй практики Гран-при Японии
КСИР раскрыл, откуда жителям Ближнего Востока лучше бежать
Депутат оценил идею законодательно закрепить поддержку паломничества
Подростка отправили в колонию после кровавой новогодней елки в школе
Главу российской спортивной организации заподозрили в экстремизме
Врач предупредил, какие опасные состояния маскируются под панические атаки
В Россотрудничестве раскрыли новые детали атаки на Русский дом в Праге
Ночной режим: как интерьер помогает телу отключиться
Свадебные салоны приготовили неприятные «сюрпризы» для невест
Жителей Иркутской области обвинили в организации подпольных азартных игр
Почему не работает WhatsApp 27 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
В АТОР оценили потери туротрасли из-за войны на Ближнем Востоке
Иран получил от России еще одну крупную партию гумпомощи в 313 тонн
Аракчи подсчитал количество иранских школ, разрушенных с начала войны
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.