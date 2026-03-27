Ароматный кофейный кекс с корицей: простой домашний десерт, который тает во рту

Если вы любите кофе, попробуйте использовать его не только как напиток, но и как основу для выпечки. Кофейный кекс с корицей получается нежным, ароматным и очень уютным — идеален к чаю или утреннему кофе. Готовится просто, а результат приятно удивляет.
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- мука — 200 г;
- сливочное масло — 120 г;
- растворимый кофе — 4 ст. л.;
- сахар — 200 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- корица — 2 ч. л.;
- сметана — 4 ст. л.;
- ванилин — 1 пакетик.
Приготовление
Яйца взбейте с сахаром до легкой пышности, добавьте сметану и корицу. Сливочное масло растопите, немного остудите и влейте в массу. Перемешайте, затем всыпьте муку с разрыхлителем.
Кофе растворите в небольшом количестве горячей воды, остудите и добавьте в тесто. Перемешайте до однородности — масса получится густой и ароматной.
Форму смажьте маслом, выложите тесто и разровняйте. Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут до готовности.
Готовый кекс остудите, при желании посыпьте сахарной пудрой или корицей — аромат будет еще ярче.
Ранее сообщалось: если хочется удивить семью вкусной закуской, но нет коптильни, этот рецепт — идеальный выход.