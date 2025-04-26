Ароматные ржаные гренки с чесноком! Простой рецепт за 15 минут!

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Готовим ароматные ржаные гренки с чесноком — хрустящее наслаждение! Эти золотистые гренки с насыщенным вкусом и аппетитным чесночным ароматом станут идеальным дополнением к супу или оригинальной закуской. Ржаной хлеб придает особую глубину вкуса, а чеснок — пикантную нотку.

Нарежьте ржаной хлеб ломтиками толщиной около 1 см — лучше слегка черствый, он даст идеальную хрустящую текстуру. В сковороде растопите сливочное масло с добавлением оливкового — так гренки получатся особенно ароматными. Обжаривайте хлеб с двух сторон до румяного оттенка на среднем огне.

Для чесночной пропитки раздавите 2–3 зубчика чеснока, смешайте со щепоткой соли и мелко рубленной петрушкой. Горячие гренки сразу после обжарки натрите чесночной смесью — так аромат лучше всего раскроется.

Подавайте гренки теплыми, пока они сохраняют хруст. Они прекрасно сочетаются с сырной тарелкой, дополняют томатные супы или хороши сами по себе к чашке кофе. Эти простые, но такие вкусные гренки напомнят о домашнем уюте и станут любимой закуской в вашей кулинарной коллекции!

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