Арестован радикал из украинского «Айдара» В ЛНР арестовали бывшего бойца украинского батальона радикалов «Айдар»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Старобельске, расположенном на территории ЛНР, арестован бывший боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщила пресс-служба СУ СК России по республике. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статьям об участии в террористическом сообществе и дискредитации Вооруженных сил РФ.

Заключен под стражу участник батальона «Айдар» за совершение особо тяжких преступлений, в том числе против мира и безопасности человечества, — сказано в сообщении.

Обвиняемый размещал в своих соцсетях публикации украинских СМИ с заведомо недостоверной информацией, которая порочила российскую армию и содержала попытки оправдания нацизма. Кроме того, у него обнаружили документы о службе в «Айдаре» и другие материалы экстремистского характера.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мародерстве и теракте после убийства мирного жителя в хуторе Дмитрюков Курской области. По словам сына погибшего, бойцы ВСУ сначала ограбили, а потом убили его отца.

Российский суд до этого заочно приговорил британского и грузинского наемников Филипа Макдональда и Гиа Саглиани, принимавших участие в боях на стороне ВСУ, к колонии. По данным СК, первый получил 14 лет и шесть месяцев колонии, а второму назначили 14 лет.