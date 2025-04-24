Дело о теракте возбудили после убийства курского пенсионера СК возбудил уголовное дело из-за убийства жителя Курской области солдатами ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мародерстве и теракте после убийства мирного жителя в хуторе Дмитрюков Курской области, говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что ВСУ сначала ограбили, а потом убили мужчину.

Отмечалось, что преступление было совершено в августе прошлого года, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Показания следователям дал сын погибшего. Выяснилось, что бойцы ВСУ требовали у него ключи от автомобиля. В случае неповиновения они угрожали сжечь и машину, и дом. Пенсионер был вынужден отдать транспортное средство. Позднее его тело нашли в доме с огнестрельными ранениями. В данный момент правоохранители устанавливают конкретные лица из числа военных ВСУ, которые причастны к этим преступлениям.

Ранее сообщалось, что украинские военные размещали военную технику в частных жилых секторах в селе Мартыновка Суджанского района. Как рассказали в СК РФ, бойцы ВСУ умышленно поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством.

Также стало известно, что четырех солдат ВСУ осудили за теракты в Курской области. Как рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко, украинские военные на боевой машине пехоты «Брэдли» незаконно вторглись на территорию РФ и оборудовали наблюдательно-огневые позиции в селе Веселом. Бойцы ВСУ неоднократно открывали огонь по мирным жителям и мешали эвакуации населения.