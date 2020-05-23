Арест за неуплату штрафов хотят приостановить до конца года

https://static.news.ru/photo/cc9f5c64-9cb3-11ea-a76e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арест за неуплату штрафов, который прописан в КоАП, предлагают приостановить до конца года. Предложение исходит от Совета Федерации в рамках мер по дальнейшему развитию экономики в новых условиях.

С этой целью предлагается разработать законопроект о внесении изменений в соответствующую статью кодекса.

Ввести временную норму о приостановлении на период 2020 года применения административного ареста, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом, — приводит выдержку из документа ТАСС.

На данный момент сенаторы занимаются разработкой указанной инициативы и в скором времени вынесут её на рассмотрение парламента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что налог на прибыль необходимо отменить не только для региональных, но и для федеральных музеев, заявил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его словам, руководство страны уже приняло решение о возмещении части потерь для культурных учреждений на федеральном уровне.