Арест Сафронова апелляционный суд признал законным

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до года ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд постановил: постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения, — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с секретностью некоторых материалов угoловного дела. Публику допустили лишь до оглашения постaновления.

Сафронова задержали и арестовали 7 июля 2020 года в Москве. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО, передавая секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Виновным себя он не признал.

30 июня стало известно, что согласно решению суда, Сафронов останется под стражей до 7 октября. Постановление о продлении срока меры пресечения Сафронову вынес Мосгорсуд. При этом судья не обратил внимания на 230 поручительств, которые привезли на заседание защитники журналиста.