Аптеки могут обязать размещать на кассах список лекарств от COVID

В Госдуме предложили обязать аптеки размещать на кассах список рекомендованных Минздравом РФ лекарств для лечения коронавируса. С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев, сообщает RT.

Он направил письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, в котором отметил, что из-за обострения эпидемиологической ситуации в данных лекарствах нуждается всё большее количество россиян. Однако аптеки нередко предлагают им препараты, не имеющие отношения к составленному Минздравом списку лекарственных средств.

В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность обязать аптечные сети размещать в зонах касс информацию, содержащую текущий перечень лекарственных средств, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19, — говорится в послании.

По словам депутата, данная мера позволит россиянам быстро получать информацию о средствах борьбы с коронавирусом и ориентироваться в ассортименте аптек.

Ранее сообщалось, что госзакупки лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса, увеличились за полгода в четыре раза. По данным аналитиков, продажи этих лекарств выросли на 22% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярным препаратом у россиян стал «Арбидол», на его приобретение граждане потратили 5,2 млрд рублей.