02 сентября 2025 в 12:29

Аптекам напомнили о последствиях скрытия дешевых лекарств

Юрист Барабаш: штрафы за сокрытие дешевых лекарств действуют уже много лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Обязанность аптек информировать покупателей о более доступных аналогах лекарств не является нововведением, рассказала в беседе с РБК юрист Анна Барабаш. Она напомнила, что требование действовало и ранее.

Эксперт уточнила, что соответствующая норма закреплена в прежних редакциях нормативных актов, в том числе в приказе Минздрава от 31 августа 2016 года № 647. Согласно документу, фармацевт обязан сообщать покупателю о наличии препаратов с тем же международным непатентованным наименованием (МНН) и их стоимости.

За нарушение этих правил аптеке грозит штраф до 30 тысяч рублей. В случае более серьезных нарушений, например работы без лицензии, сумма может достигать 200 тысяч рублей. При этом максимальное наказание в 500 тысяч рублей, как пояснили юристы, применяется крайне редко. Такая санкция возможна лишь в ситуациях, представляющих угрозу жизни и здоровью.

Ранее глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила, что количество нарушений при продаже медикаментов на маркетплейсах за прошлый год увеличилось в 10 раз. Она отметила, что аптечные агрегаторы работают по стандартам. По данным исследования, именно на маркетплейсах реализуются контрафактные и фальсифицированные препараты.

