АППСИМ: почти 1100 блогеров-миллионников пострадают от закрытия Instagram

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков сообщил, что от закрытия Instagram пострадают почти 1100 блогеров-миллионников. После закрытия платформы аудитория соцсети устремится во «Вконтакте» и в Telegram, приводит мнение эксперта РИА Новости.

Блогеров, у которых больше миллиона подписчиков в российском сегменте платформы, почти 1100, блогеров, у которых от 100 тысяч до миллиона подписчиков — 18,5 тысячи человек, от 10 до 100 тысяч подписчиков — 255 тысяч человек, от 5 до 10 тысяч подписчиков — 268 тысяч, от 2 до 5 тысяч подписчиков — 755 тысяч, — подсчитал глава АППСИМ.

Всего же, отметил специалист, в Instagram присутствуют 38 миллионов авторов, включая людей, которые опубликовали хотя бы один пост. В приоритете у пользователей теперь будет сеть «ВКонтакте», так как многим важны сторис, чего нет в Telegram. Поэтому блогеры будут пытаться создавать на площадке такой же контент.

Как уточнил Зыков, по самым скромным подсчётам, доход блогеров от прямых рекламных интеграций в Instagram составляет $100 млн в год.

Ранее глава Instagram Адам Моссери подтвердил, что сеть будет заблокирована в России 14 марта. Он назвал решение «неправильным», о чём написал в Twitter. Решение о блокировке сети принял в пятницу, 11 марта, Роскомнадзор из-за временного снятия платформой Meta ограничений на призывы к насилию против российских граждан.