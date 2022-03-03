Магазины Apple re:Store снова открылись в Москве

Магазины сети Apple re:Store 3 марта снова заработали в Москве после недолгого перерыва, об этом сообщает РИА Новости. Цены на гаджеты Apple после открытия выросли в среднем на 20–30%.

В магазине в ТЦ «Метрополис» продаётся весь ряд последней модели смартфонов американской компании. iPhone 13 pro Max продаётся от 164 990 рублей, iPhone 13 от 74 990 рублей, iPhone 13 mini от 64 990. В наличии также имеются и более старые телефоны. Покупателей в магазине не много, — передают корреспонденты агентства.

Официальный представитель дистрибьютора Apple в России Людмила Семушина сообщила ранее, что закрытие магазинов носило временный характер и в ближайшее время они продолжат работу. Она отметила, что решение о закрытии точек продаж было вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке.

Отмечалось, что компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своём официальном сайте в РФ. На всех товарах в графе «Доставка» стоит указание «в настоящее время недоступно». В официальном интернет-магазине компании невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и аппаратуру для умного дома.