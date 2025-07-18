Апельсиновые кексы — новогоднее настроение в каждой крошке!

Эти нежные апельсиновые кексы наполнят ваш дом праздничным ароматом и создадут уютную атмосферу зимних вечеров. Простой рецепт с цитрусовыми нотками станет любимым лакомством для всей семьи.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Яркий апельсиновый вкус и аромат

Мягкая и воздушная текстура

Быстрое приготовление — всего 25 минут

Идеальный новогодний десерт

Простые и доступные ингредиенты

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Сахар — 100 г

Крупный апельсин — 1 шт. (сок и цедра)

Сливочное масло — 50 г

Мука — 200 г

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Пошаговый рецепт

Взбейте яйца с сахаром до однородности. Добавьте мягкое масло, апельсиновый сок (100 мл) и цедру (1 ч. л.). Просеянную муку с разрыхлителем аккуратно вмешайте в жидкую смесь. Разложите тесто в силиконовые формочки, заполняя на 2/3. Выпекайте при 170-180 °C 10–13 минут до золотистого цвета.

Советы для идеальных кексов

Используйте свежевыжатый апельсиновый сок

Не переусердствуйте с перемешиванием теста

Проверяйте готовность зубочисткой

Подавайте слегка остывшими

Для праздничного вида можно украсить сахарной пудрой

Эти солнечные кексы особенно хороши с чаем или горячим шоколадом. Они отлично хранятся 2-3 дня в герметичной упаковке, сохраняя свежесть и аромат.

Любите ароматные пряники? Попробуйте этот старинный рецепт покровской коврижки из журнала «Работница»! Вашим детям точно понравится блюдо.