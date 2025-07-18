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18 июля 2025 в 07:33

Апельсиновые кексы — новогоднее настроение в каждой крошке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти нежные апельсиновые кексы наполнят ваш дом праздничным ароматом и создадут уютную атмосферу зимних вечеров. Простой рецепт с цитрусовыми нотками станет любимым лакомством для всей семьи.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

  • Яркий апельсиновый вкус и аромат
  • Мягкая и воздушная текстура
  • Быстрое приготовление — всего 25 минут
  • Идеальный новогодний десерт
  • Простые и доступные ингредиенты

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Крупный апельсин — 1 шт. (сок и цедра)
  • Сливочное масло — 50 г
  • Мука — 200 г
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Пошаговый рецепт

  1. Взбейте яйца с сахаром до однородности.
  2. Добавьте мягкое масло, апельсиновый сок (100 мл) и цедру (1 ч. л.).
  3. Просеянную муку с разрыхлителем аккуратно вмешайте в жидкую смесь.
  4. Разложите тесто в силиконовые формочки, заполняя на 2/3.
  5. Выпекайте при 170-180 °C 10–13 минут до золотистого цвета.

Советы для идеальных кексов

  • Используйте свежевыжатый апельсиновый сок
  • Не переусердствуйте с перемешиванием теста
  • Проверяйте готовность зубочисткой
  • Подавайте слегка остывшими
  • Для праздничного вида можно украсить сахарной пудрой

Эти солнечные кексы особенно хороши с чаем или горячим шоколадом. Они отлично хранятся 2-3 дня в герметичной упаковке, сохраняя свежесть и аромат.

Любите ароматные пряники? Попробуйте этот старинный рецепт покровской коврижки из журнала «Работница»! Вашим детям точно понравится блюдо.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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