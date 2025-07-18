Апельсиновые кексы — новогоднее настроение в каждой крошке!

Эти нежные апельсиновые кексы наполнят ваш дом праздничным ароматом и создадут уютную атмосферу зимних вечеров. Простой рецепт с цитрусовыми нотками станет любимым лакомством для всей семьи.
Почему стоит попробовать этот рецепт?
- Яркий апельсиновый вкус и аромат
- Мягкая и воздушная текстура
- Быстрое приготовление — всего 25 минут
- Идеальный новогодний десерт
- Простые и доступные ингредиенты
Ингредиенты
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 100 г
- Крупный апельсин — 1 шт. (сок и цедра)
- Сливочное масло — 50 г
- Мука — 200 г
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Пошаговый рецепт
- Взбейте яйца с сахаром до однородности.
- Добавьте мягкое масло, апельсиновый сок (100 мл) и цедру (1 ч. л.).
- Просеянную муку с разрыхлителем аккуратно вмешайте в жидкую смесь.
- Разложите тесто в силиконовые формочки, заполняя на 2/3.
- Выпекайте при 170-180 °C 10–13 минут до золотистого цвета.
Советы для идеальных кексов
- Используйте свежевыжатый апельсиновый сок
- Не переусердствуйте с перемешиванием теста
- Проверяйте готовность зубочисткой
- Подавайте слегка остывшими
- Для праздничного вида можно украсить сахарной пудрой
Эти солнечные кексы особенно хороши с чаем или горячим шоколадом. Они отлично хранятся 2-3 дня в герметичной упаковке, сохраняя свежесть и аромат.
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