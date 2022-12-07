Антрополог опроверг возможность появления хвоста у людей Антрополог Дробышевский заявил, что у современного человека не может появиться хвост

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У современных людей не может появиться «хвост», потому что отвечавший за его наличие ген мутировал 26 млн лет назад, рассказал «Радио 1» антрополог Станислав Дробышевский. Так он прокомментировал новости о появлении «хвостов» у людей из разных стран. По словам ученого, подобная аномалия на самом деле является грыжей спинномозговых нервов, которое не имеет отношения к мышцам хвоста или копчику. При этом специалист уточнил, что у людей могут встречаются атавизмы — свойственные далеким предкам признаки.

Случаи, о которых пишут в прессе — это не «хвосты». Это грыжа спинномозговых нервов. В крестце есть нижняя крестцовая щель, где могут выпячиваться спинномозговые нервы. Снаружи эти нервные волокна покрывает кожа, так же имеется некая мускулатура, но это всё же просто грыжа и к хвосту, к мышцам хвоста, к копчику такое образование не относится, — уточнил Дробышевский.

Антрополог добавил, что у людей могут встречаться такие атавизмы, как дарвинов треугольный вырос на задней стороне ушной раковины, который достался некоторым людям от обезьян, «третье веко», а также многососковость. Ученый уточнил, что многие люди могут не замечать дополнительные соски, которые нередко выглядят как родинки. Также у людей крайне редко могут встречаться экзотические атавизмы, вроде отверстия для жабр на шее, рассказал Дробышевский.

Учёные из Кембриджского университета ранее выяснили, как изменится внешний вид человека под воздействием глобального потепления. Согласно данным, полученным в результате анализа сведений о внешности Homo sapiens, кожа людей станет более тёмного оттенка, а мозг и тело уменьшатся.