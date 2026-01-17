Антрекоты с картофелем дофинуаз — изысканное и сытное горячее: готовлю для особых случаев

Дуэт построен на безупречном контрасте. С одной стороны — сочное, насыщенное мясо с хрустящей корочкой. С другой — утонченный, нежный, кремовый гарнир, который не отвлекает, а лишь подчеркивает благородный вкус говядины.

Для картофеля дофинуаз 1 кг картофеля очищаю и нарезаю максимально тонкими, равномерными ломтиками (удобно на терке-мандолине). 2 зубчика чеснока раздавливаю плоской стороной ножа. В миске смешиваю 400 мл жирных сливок (от 20%), чеснок, соль и щепотку мускатного ореха. Форму для запекания смазываю сливочным маслом. Выкладываю картофель слоями, поливая каждый слой сливочной смесью и посыпая частью тертого сыра грюйер (150 г). Последний слой обильно посыпаю сыром. Накрываю форму фольгой и ставлю в разогретую до 180°C духовку на 50 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 15-20 минут до румяной золотистой корочки. Для антрекотов 4 куска говяжьей вырезки (по 200 г) промокаю бумажным полотенцем, обильно посыпаю солью и свежемолотым перцем. В тяжелой сковороде разогреваю 2 ст. л. оливкового масла до появления легкого дымка. Выкладываю мясо и обжариваю на сильном огне по 3-4 минуты с каждой стороны для степени прожарки medium. Снимаю со сковороды, перекладываю на теплую тарелку, накрываю фольгой и даю «отдохнуть» 5-7 минут. Подаю антрекоты, нарезанные толстыми ломтиками, с порцией горячего картофеля дофинуаз.

