Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 09:05

Антрекоты с картофелем дофинуаз — изысканное и сытное горячее: готовлю для особых случаев

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дуэт построен на безупречном контрасте. С одной стороны — сочное, насыщенное мясо с хрустящей корочкой. С другой — утонченный, нежный, кремовый гарнир, который не отвлекает, а лишь подчеркивает благородный вкус говядины.

Для картофеля дофинуаз 1 кг картофеля очищаю и нарезаю максимально тонкими, равномерными ломтиками (удобно на терке-мандолине). 2 зубчика чеснока раздавливаю плоской стороной ножа. В миске смешиваю 400 мл жирных сливок (от 20%), чеснок, соль и щепотку мускатного ореха. Форму для запекания смазываю сливочным маслом. Выкладываю картофель слоями, поливая каждый слой сливочной смесью и посыпая частью тертого сыра грюйер (150 г). Последний слой обильно посыпаю сыром. Накрываю форму фольгой и ставлю в разогретую до 180°C духовку на 50 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 15-20 минут до румяной золотистой корочки. Для антрекотов 4 куска говяжьей вырезки (по 200 г) промокаю бумажным полотенцем, обильно посыпаю солью и свежемолотым перцем. В тяжелой сковороде разогреваю 2 ст. л. оливкового масла до появления легкого дымка. Выкладываю мясо и обжариваю на сильном огне по 3-4 минуты с каждой стороны для степени прожарки medium. Снимаю со сковороды, перекладываю на теплую тарелку, накрываю фольгой и даю «отдохнуть» 5-7 минут. Подаю антрекоты, нарезанные толстыми ломтиками, с порцией горячего картофеля дофинуаз.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
Читайте также
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество
Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Общество
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Воздушное пюре как в ресторане: простой секрет с кухонной полки, который вас удивит
Общество
Воздушное пюре как в ресторане: простой секрет с кухонной полки, который вас удивит
Пористые блины как в кафе: простой рецепт с разрыхлителем, который не подведет!
Общество
Пористые блины как в кафе: простой рецепт с разрыхлителем, который не подведет!
Ажурные блинчики без слез и разрывов: волшебный секрет с кипятком — просто и надежно!
Общество
Ажурные блинчики без слез и разрывов: волшебный секрет с кипятком — просто и надежно!
еда
рецепты
мясо
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трое россиян похитили 132 млн рублей на схеме с поставками авто из Японии
Плохой ремонт машины едва не стоил автомеханику жизни
Китай отработал «обезглавливание» Тайваня по примеру операции против Мадуро
Цены на один вид деликатеса рухнули в России до минимума
Марина Влади передала тайный архив Высоцкого с одним условием
Беженец из ДНР рассказал о вынужденных захоронениях под обстрелами ВСУ
Украинский бездомный на минуту зашел в ТЦК и попал в ВСУ
Российские солдаты придумали, как воздействовать на моральный дух ВСУ
18 января — Крещенский сочельник: традиции «Голодного вечера»
Юрист раскрыл, что теперь грозит при недопуске газовиков в дом
Ребенок прилип языком к качелям в мороз: первая помощь за минуту
В Госдуме объяснили скорые изменения в сфере оплаты ЖКХ
Во Франции раскрыли, кого отправляют на Украину под видом волонтеров
Россиянину пришлось откапывать автомобиль из-под пятиметрового сугроба
Бригаде ВСУ отказали в экстренной помощи с БПЛА под Сумами
Запекаем картошку по-деревенски с пармезаном: секреты золотистой корочки
Как подготовиться к крещенским купаниям: полная инструкция для новичков
Ранимая чешская оппозиция обиделась на нового главу МИД
Маньяк-аниматор из России сделал жуткое признание в других убийствах на Гоа
Еще один аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.