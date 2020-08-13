Антонов не понял причин отказа Спивакова от ордена

https://static.news.ru/photo/233e2c18-dd4f-11ea-82f7-fa163e074e61_660.jpg Юрий Антонов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский композитор и певец Юрий Антонов прокомментировал решение дирижёра Владимира Спивакова отказаться от ордена Франциска Скорины, который был вручён ему президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Спиваков — известный музыкант, потрясающий руководитель оркестра, я отношусь к нему с большим уважением, но не знаю, чем он руководствовался, почему решил отдать награду, — сказал артист «ПолитЭксперту».

Указанная награда присуждена и самому Антонову. По словам композитора, он отказываться от ордена не собирается, поскольку «вне политики».

Он пояснил, что в настоящее время сосредоточен на восстановлении после операции на колене и не в курсе происходящего в мире.

Лукашенко вручил орден Франциска Скорины Спивакову в 2014 году, отметив таким образом его заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, а также заслуги в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.

Накануне дирижёр в открытом письме белорусскому лидеру написал, что ему стыдно иметь награду, связанную с правителем, который создал «для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией». Так он отреагировал на разгон силовиками участников протестов в республике, вспыхнувших после президентских выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Иосиф Пригожин осудил Спивакова за отказ от ордена. По его словам, если учитывать решение Спивакова, то можно отказываться от орденов тех стран, где также случаются «нестандартные ситуации». При этом Пригожин выразил солидарность с народом Белоруссии.