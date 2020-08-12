Пригожин оценил отказ Спивакова от вручённого Лукашенко ордена

https://static.news.ru/photo/c1dfb0b4-7f48-11e9-8a3d-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на решение дирижёра Владимира Спивакова отказаться от вручённого президентом Белоруссии Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины. По его словам, данный шаг народного артиста СССР он не понял.

Орден вручён за гуманизм именно Спивакова, за его достижения. Он является владельцем этого ордена по праву как человек, который является культурным мостом между нашими странами и народами, — отметил Пригожин в эфире НСН.

Продюсер считает, что если учитывать решение Спивакова, то можно отказываться от орденов тех стран, где также случаются «нестандартные ситуации». При этом Пригожин выразил солидарность с народом Белоруссии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, который в 2014 году ему вручил Александр Лукашенко. В открытом письме политику советский, российский дирижёр и скрипач заявил, что ему стыдно иметь награду, связанную с правителем, который создал «для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией».