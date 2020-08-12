«Стыдно его носить»: Спиваков вернул Лукашенко белорусский орден

https://static.news.ru/photo/f3c2b54c-dc9c-11ea-90b4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Спиваков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, который в 2014 году ему вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В открытом письме политику советский и российский дирижёр и скрипач заявил, что ему стыдно иметь награду, связанную с правителем, который создал «для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией».

Делая отсылку к высказыванию Лукашенко, о том, что протестующие испортили праздник, которым являются выборы главы государства, Спиваков высказал мнение, что на этом празднике царят «мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране».

Сегодня моё сердце бьётся в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением, — написал Спиваков в письме, опубликованном «Коммерсантом».

Он высказал мнение, что «чёрная» сила Лукашенко является его же огромной слабостью. Люди рождаются, чтобы их любили, а не унижали, и тем более — не калечили, добавил музыкант. Он напомнил белорусскому лидеру библейскую мудрость, указанною в Евангелии от Матфея, о том, что «плачущие утешатся».

Дирижёр напомнил, что неоднократно выступал в Минске и в других городах Белорусии. Помимо этого, десять лет назад маэстро создал фестиваль «Владимир Спиваков приглашает», благодаря которому в республику «приезжали выдающиеся артисты мира, прославленные балетные труппы, уникальные хоровые коллективы».

За особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, за успехи на почве национально-государственного возрождения, а также за защиту человеческого достоинства и прав граждан Белорусии Спиваков и был удостоен ордена Франциска Скорины.

Награда была учреждена в 1995 году, за все эти годы ею отметили 230 человек.

В Белоруссии уже несколько дней проходят несанкционированные массовые протестные акции. На улицы выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.

По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон, по меньшей мере один человек погиб.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что основа оппозиционных акций — безработные люди с криминальным прошлым, которые появились при попустительстве некоторых «обуржуазившихся граждан». Он посоветовал протестующим вместо уличных демонстраций найти себе работу.