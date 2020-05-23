Аномально холодная погода ожидается 23 мая в Москве

Пасмурная погода и кратковременные дожди ожидаются в столице 23 мая, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, столбики термометров покажут не более 9–11 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 8–13 градусов.
Это аномально холодно для конца мая, — отметил синоптик.
Он добавил, что северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление превысит норму и составит 751 мм ртутного столба,
Как писал NEWS.ru, ранее синоптики сообщили, что холодная погода должна смениться долгожданным теплом в начале последней недели мая. Воздух прогреется до 20 градусов тепла. Это около и выше нормы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен