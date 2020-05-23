Аномально холодная погода ожидается 23 мая в Москве

https://static.news.ru/photo/adf246e2-9cc6-11ea-a50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пасмурная погода и кратковременные дожди ожидаются в столице 23 мая, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, столбики термометров покажут не более 9–11 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 8–13 градусов.

Это аномально холодно для конца мая, — отметил синоптик.

Он добавил, что северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление превысит норму и составит 751 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее синоптики сообщили, что холодная погода должна смениться долгожданным теплом в начале последней недели мая. Воздух прогреется до 20 градусов тепла. Это около и выше нормы.