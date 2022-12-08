Аналитик: ситуация с авиаперелетами в России может нормализоваться к весне Аналитик Адамидов: ситуация с авиаперелетами в России может нормализоваться к весне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрешение иностранным «дочкам» российских авиакомпаний регистрировать права на самолеты позволит продолжить нормально эксплуатировать те воздушные суда, что уже есть в стране, рассказал журналу «Компания» экономический аналитик Дмитрий Адамидов, комментируя введенные кабмином меры поддержки авиационной отрасли на фоне санкций. Эксперт отметил, что уже к весне в России ситуация с полетами может нормализоваться.

Это просто позволит нормально эксплуатировать суда, которые есть <...> В принципе, процесс идет, и я думаю, что мы к весне уже можем действительно получить возобновление полетов, если все пойдет нормально, — считает Адамидов.

Аналитик напомнил, что в июле в России уже вводили касающиеся лизинга послабления для авиаотрасли. Эксперт отметил, что текущие меры предназначены для того, чтобы облегчить работу авиакомпаний

Замглавы авиастроительной корпорации «Иркут» Анатолий Гайданский ранее сообщил, что компания начнет применять при создании воздушных судов МС-21 двигатель ПД-14 и крыло из отечественного сырья. Это знаменует собой переход к импортозамещенной авиации в России. Полный цикл работ локализации производства самолетов завершится к концу 2024 года, тогда же первые заказчики получат в эксплуатацию первые машины. Замглавы «Иркута» уточнил, что самолеты будут производить таким образом, чтобы сразу после сертификации их можно было поставить российским авиакомпаниям.