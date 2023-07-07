Аналитик оценил рост спроса на ремонт техники Аналитик Муртазин заявил об отсутствии роста спроса на ремонт техники

Фото: shutterstock.com

За последний год роста спроса на ремонт техники не наблюдается, заявил аналитик Эльдар Муртазин. Комментируя ситуацию журналу «Компания», он пояснил, что это происходит из-за возросшей стоимости на подобные услуги. По его словам, сейчас происходит перераспределение между официальными и неофициальными сервисами в связи с закрытием первых.

Стереотип говорит о том, что люди должны экономить, ремонтировать чаще и прочее. Но, учитывая возросшую стоимость ремонта, этого не происходит. <...> Авторизованные сервисы того же Apple закончились, поэтому есть перераспределение, не более того, — пояснил аналитик.

Руководитель одного из сервисных центров в Новокузнецке Илья Карпук при этом отмечает, что спрос вырос на ремонт как смартфонов, так и другой техники. Он подчеркнул, что это может быть связано с введением антироссийских санкций, дефицитом товаров на рынке, а также с увеличением стоимости. Так, цена на принтеры выросла на 150–200%, а на комплектующие — только на 20–30%. Раньше выгоднее было приобрести новый продукт, чем ремонтировать старый, подчеркнул Карпук.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов ранее заявил, что компании, продающие бытовую технику, будут искать способ предоставить покупателям необходимый ассортимент, не допустив серьезного роста цен. По его словам, рынок способен быстро перестраиваться под новые условия.