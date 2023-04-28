Аналитик объяснил введение платы за раздачу Wi-Fi Аналитик Муртазин назвал подорожание связи причиной введения платы за раздачу интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение в МТС платы для абонентов за раздачу интернета со своих устройств можно объяснить резким ростом себестоимости услуг связи в России, считает аналитик Эльдар Муртазин. В беседе с «Радио 1» он напомнил, что ранее раздача трафика из собственной точки доступа у абонентов этой сотовой сети была бесплатной.

Себестоимость услуг связи в России резко выросла. При этом есть ограничения со стороны Минцифры и ФАС: поднимать цены можно только на уровне инфляции, — пояснил эксперт.

Он указал, что операторы вынуждены искать способ, как не уйти в минус, поэтому делают платными не очень массовые дополнительные услуги, которые раньше были бесплатными.

По словам Муртазина, раздача трафика с мобильного телефона интересна многим людям, но есть абоненты, кто пользуются безлимитом на старых тарифных планах, фактически используя его для бизнеса, например, раздавая интернет для офиса. В этом случае трафик превышает средний уровень в 10–40 раз.

Если в среднем человек использует 25–30 гигабайт в месяц в большом городе, то у людей, кто раздает интернет, показатель может достигать 200, 300, 500 гигабайт и даже терабайт. Поэтому раздача интернета становится платной, но это затрагивает незначительное число людей, — подчеркнул аналитик.

Он признал, что бесплатная связь невозможна в принципе, и ее подорожание будет неизбежным, в том числе за счет дополнительных услуг.

Ранее стало известно, что мобильный оператор МТС отменил бесплатную раздачу интернета. В качестве альтернативы пользователям предложили подключить специальный пакет интернета, который обойдется в 49 рублей в сутки (1470 рублей за 30 дней).