МТС начнет брать деньги с абонентов за раздачу Wi-Fi

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильный оператор МТС отменил бесплатную раздачу интернета, сообщают «Ведомости» со ссылкой на абонентов, которые получили сообщения по почте от компании. В качестве альтернативы пользователям предложили подключить специальный пакет интернета, который обойдется в 49 рублей в сутки (1470 рублей за 30 дней).

С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 рублей и раздавать его на другие устройства, — говорится в сообщениях, которые получили абоненты МТС.

Как рассказали одному из пользователей МТС в техподдержке, пакет «50 Гб за 49 рублей» подключается автоматически при попытке раздать Wi-Fi. Дополнительные пакеты не ограничены по количеству и действуют до конца суток, уточнили в компании. В качестве компенсации представитель МТС предложил скидку в 15% к оплате тарифа на 90 дней.

Как сообщали ранее «Известия», Минцифры РФ не считает, что перебои с поставками оборудования для российских мобильных операторов могут угрожать замедлением интернета. В ведомстве отмечают, что с учетом санкционного давления запасов оборудования для поддержания сетей операторам хватит более чем на год. Также в Минцифры рассчитывают наладить в стране собственное производство техники.