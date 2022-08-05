Минцифры пообещало сохранить скорость мобильного интернета в России «Известия»: Минцифры РФ исключило угрозу снижения скорости мобильного интернета в РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минцифры РФ не считает, что перебои с поставками оборудования для российских мобильных операторов могут угрожать замедлением интернета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию ведомства. В Минцифры отмечают, что с учетом санкционного давления запасов оборудования для поддержания сетей операторам хватит более чем на год. Также в ведомстве рассчитывают наладить в стране собственное производство техники.

Минцифры совместно с Минпромторгом и отраслью реализуются меры по ускорению создания собственных производств базовых станций. Параллельно продолжается поиск надёжных партнёров для построения новых кооперационных производственных цепочек, — рассказали в министерстве.

В настоящее время средняя скорость мобильного интернета в России достигает 21 Мбит/с. По данным TelecomDaily, в конце марта скорость составляла 21,1 Мбит/с, в ноябре прошлого года — 21,7 Мбит/с. Данная динамика объясняется замедлением роста мобильного трафика, генерируемого российскими пользователями.

При этом в Минцифры сообщили о росте объёма мобильного трафика на 70% за два пандемийных года. В ведомстве это связывают увеличением потребления гражданами видеоконтента во время самоизоляции.

Ранее ректор Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж предложил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву маркировать сервисы VPN знаком «18+» как информационную продукцию, запрещённую для детей. Также он считает необходимым обязать разработчиков VPN-сервисов указывать информацию о возможности передачи данных пользователей третьей стороне.