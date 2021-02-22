Amnesty International перестала считать Навального узником совести

https://static.news.ru/photo/7172656a-75fd-11eb-aff2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что больше не может считать политика Алексея Навального узником совести из-за его высказываний середины 2000-х годов. При этом правозащитники продолжают призывать к его освобождению.

О таком решении в Twitter сообщил журналист Аарон Мате.

В электронном письме Amnesty заявляет, что «больше не может считать Алексея Навального узником совести, учитывая тот факт, что он выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от таких заявлений», — рассказал он.

New: @AmnestyUK withdraws designation of Navalny as a "prisoner of conscience." In email, Amnesty says it's "no longer able to consider Aleksei Navalny a prisoner of conscience given the fact that he advocated violence and discrimination and he has not retracted such statements." pic.twitter.com/E9m0e6lzT8 — Aaron MatÃ© (@aaronjmate) February 23, 2021

Медиаменеджер организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев подтвердил эту информацию в разговоре с журналистами «Медиазоны». Он отметил, что призыв немедленно освободить оппозиционера остаётся в силе, так как Навальный преследуется исключительно по политическим мотивам. Кроме того, правозащитники продолжат собирать подписи под петицией о его освобождении.

Да, мы больше не будем использовать в отношении него словосочетание «узник совести», поскольку наш юридический и политический департамент, изучив высказывания Навального середины 2000-х годов, пришёл к выводу, что они достигают уровня hate speech (языка вражды — языкового средства выражения отрицательного отношения к людям с иной национальной, религиозной, культурной или другой системой ценностей. — NEWS.ru), — сказал он.

При этом он рассказал, что запросы в организацию о проверке слов Навального могли быть частью скоординированной кампании по дискредитации политика в других странах.

Анонимный источник издания в Amnesty International сообщил, что отправкой запросов на проверку могли заниматься сотрудники российского государственного телеканала RT в разных странах. Как минимум два запроса содержали ссылки на посты в Twitter журналистки этого канала Кати Казбек, где она пишет о Навальном для иностранной аудитории и называет его националистом и расистом.

Amnesty International признала Навального узником совести 17 января. Причиной стал его арест на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Германии, где лечился после отравления боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».

Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания политика в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.