«Потому что он врёт»: Захарова назвала Навального бессовестным

https://static.news.ru/photo/5efbd966-6bc1-11eb-a64d-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оппозиционер Алексей Навальный не может быть назван «узником совести», потому что у него её нет.

Оказывали поддержку либо были вовлечены в эту кампанию и западные СМИ, а также неправительственные организации. Amnesty International назвала Навального «узником совести». Это просто оксюморон — нельзя назвать «узником совести» человека, у которого совести нет, потому что он врёт, — цитирует РИА Новости дипломата, выступившую на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Захарова добавила, что Россия не может расценивать действия вовлечённых в инцидент стран «иначе как противоречащую международно-правовым принципам попытку недобросовестного использования информационных ресурсов для вмешательства во внутренние дела страны».

Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Эстония, Литва, Латвия и Польша ведут подготовку санкций в отношении российских чиновников и близких к власти людей, которые несут ответственность за задержание политика Алексея Навального и его арест.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором оппозиционера арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.