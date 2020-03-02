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Михаил Щипанов
Посольство США в РФ поздравило с 89-летием бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.
Поздравление в своём Twitter опубликовала глава пресс-службы дипмиссии Ребекка Росс.
В этот день мы поздравляем президента Горбачева с днем рождения и желаем ему здоровья и счастья, — гласит сообщение.
В этот день мы поздравляем президента Горбачева с днем рождения и желаем ему здоровья и счастья, — гласит сообщение.
К поздравлению приложены фотографии, на которых изображены Горбачёв и бывший президент США Рональд Рейган.
On this day, we celebrate President Gorbachev and warmly wish him a happy, healthy birthday.(With President Reagan in Moscow and New York, 1988) pic.twitter.com/tAKxs2UvTO— Rebecca Ross (@USEmbRuPress) March 2, 2020
On this day, we celebrate President Gorbachev and warmly wish him a happy, healthy birthday.(With President Reagan in Moscow and New York, 1988) pic.twitter.com/tAKxs2UvTO
Ранее NEWS.ru писал о том, что бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер вела дневник, в котором записывала «названия» своих платьев. Больше всего предметов одежды она назвала в честь советского лидера Михаила Горбачёва.
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Американское посольство поздравило Горбачёва с днём рождения