Михаил Горбачёв Михаил Горбачёв Фото: Sepp Spiegel/Ropi/Global Look Press

Посольство США в РФ поздравило с 89-летием бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.

Поздравление в своём Twitter опубликовала глава пресс-службы дипмиссии Ребекка Росс.

В этот день мы поздравляем президента Горбачева с днем рождения и желаем ему здоровья и счастья, — гласит сообщение.

К поздравлению приложены фотографии, на которых изображены Горбачёв и бывший президент США Рональд Рейган.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер вела дневник, в котором записывала «названия» своих платьев. Больше всего предметов одежды она назвала в честь советского лидера Михаила Горбачёва.

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