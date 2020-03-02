Фото: Sepp Spiegel/Ropi/Global Look Press

В Москве Роспотребнадзор готов отстаивать права граждан в суде, если они отказались от полёта в неблагополучные по коронавирусу страны, но не получили компенсации за билеты. Речь идёт только о случаях, связанных с российскими авиакомпаниями.

При неполучении ответа на претензию, либо отказа в удовлетворении перевозчиком требований пассажира необходимо направить в управление Роспотребнадзора обращение, приложив копии документированных материалов для принятия мер по обеспечению судебной защиты прав...