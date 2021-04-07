Задержанный у колонии Навального американский журналист улетел из РФ

https://static.news.ru/photo/ac3bdffe-97cd-11eb-a5b3-96000091f725_660.jpg Мэттью Чэнс (справа) Фото: twitter.com/mchancecnn

Корреспондент американского телеканала CNN Мэттью Чэнс, которого силовики задержали при работе на акции медиков у колонии оппозиционера Алексея Навального во Владимирской области, заявил, что ненадолго покидает Россию.

Вместе с ним из РФ улетает оператор, которого также задержали у ИК-2.

Мы с оператором Джеффом на некоторое время говорим России: «До свидания», — написал он в Twitter.

Журналист проиллюстрировал пост фотографией из салона самолёта.

For me and cameraman Jeff, itâs doâsvidaniya Russia for a bit pic.twitter.com/ETsmcdQHwg — Matthew Chance (@mchancecnn) April 7, 2021

Возле колонии 6 апреля прошла акция врачей, которые потребовали от руководства учреждения допустить к Навальному врачей. Силовики задержали на акции девятерых человек. Среди задержанных глава профсоюза «Альянс врачей» (признан российскими властями иноагентом) и лечащий врач Навального Анастасия Васильева, ведущий YouTube-канала «Штаб» Дмитрий Низовцев, два человека в медицинских халатах и несколько журналистов, включая корреспондента CNN Мэттью Чэнса.

Накануне во ФСИН рассказали, что Навального перевели из колонии в медико-санитарную часть. Причиной стали выявленные у него признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура. Ранее Навальный сообщил о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «сегодня уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам Навальный рассказал, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Об этом заключённый написал в своём микроблоге. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболела спина и ноги, появилось онемение в конечностях, писал NEWS.ru.