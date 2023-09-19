«Альтернатива есть»: аналитик об уходе иностранных сервисов из России Аналитик Ульянов призвал не беспокоиться из-за ухода иностранных сервисов

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Россиянам не следует беспокоиться из-за ухода крупных иностранных сервисов, таких как Microsoft, заявил аналитик Владимир Ульянов. Комментируя ситуацию «360», эксперт подчеркнул, что в России есть альтернатива для большинства программ. Он напомнил, что после 2020 года в связи с популярностью удаленной работы начали активно развиваться различные отечественные сервисы.

Альтернатива есть для большинства необходимых сервисов, корпоративных тем более. После 2020 года, когда начали развиваться сервисы для удаленной работы, варианты различные появились, как иностранные, так и отечественные, — пояснил Ульянов.

Аналитик заявил, что заранее разосланные сообщения компаний о приостановке деятельности на территории России являются позитивным моментом. Благодаря этому появляется время перейти на другие альтернативные варианты. Эксперт уточнил, что многие компании уходили из России без предупреждения, из-за чего нельзя было осуществить плавный переход. Найти другие варианты пользователи могут при помощи поисковиков, а также в специальных каталогах.

IT-эксперт Артем Геллер ранее заявил, что решение Microsoft прекратить выдавать лицензии российским компаниям является чувствительным из-за вероятных проблем с обновлением ПО. По его словам, альтернативы этой компании существуют не на всех направлениях.