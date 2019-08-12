https://static.news.ru/photo/3061599a-bd04-11e9-a2c9-fa163e074e61_660.jpg Алла Вербер Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Фэшн-директора ЦУМа Аллу Вербер похоронят в канадском Торонто. Она будет погребена в закрытом гробу в связи с тем, что при жизни страдала опасным заболеванием — менингококковым сепсисом.

Бактерии менингококка может вызывать поражение центральной нервной системы и тяжёлый бактериальный менингит. Все, кто тесно контактировал с Вербер, находятся в группе риска.

Церемония прощания состоится в Торонто, так как родители бизнесвумен эмигрировали в Канаду в 1970-х годах, передаёт teleprogramma.pro .

Ранее News.ru писал, что супруга бывшего главы Подмосковья Бориса Громова Фаина рассказала о последних часах жизни Вербер. Светскую львицу перевели из одного госпиталя в другой. Всё это время рядом с Вербер находились дочка и подруга.