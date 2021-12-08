Алкоголь в России подорожает на 15% перед Новым годом

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников заявил, что с 1 января будет пересмотрен алкогольный акциз, он вырастет на 4-5%. Он добавил, что для того, чтобы компенсировать возможные убытки, производители уже сейчас их закладывают в цены. Об этом сообщило агентство ПРАЙМ.

Если сейчас цена за тонну пшеницы внезапно ещё раз удвоится, то себестоимость собственно бутылки вырастет примерно на 9 рублей. Но не на 30-40, которые заявляются, - рассказал Черников.

Он отметил, что производители уже предупредили, что поднимут цены на алкогольную продукцию на 15%, объясняя меру тем, что «подорожала пшеница, из которой делается спирт».

Ранее стало известно, что, согласно данным мониторинга Национального союза свиноводов (НСС), стоимость свинины в России резко снизилась. Эксперты связывают это с ростом производства и падением спроса на продукцию.

Стоимость живых свиней и полутуш на минувшей неделе сократилась до 96,8 рубля и 146,46 рубля за 1 кг соответственно, что ниже среднего уровня 2020 года. Специалисты отмечают, что тенденция снижения цен на свинину продолжится и в следующем году.