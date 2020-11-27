Журналист Алексей Пивоваров после вакцинации заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9392a8ae-30a1-11eb-9456-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пивоваров Фото: twitter.com/pivo_varov

Журналист и создатель YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров заразился коронавирусом. Он сообщил об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Пивоваров подчеркнул, что два месяца назад он прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Поэтому, как сказал журналист, либо его диагноз опытным путём доказывает, что ему вкололи плацебо, либо «Спутник V» «не сработал».

По словам Пивоварова, он находится на самоизоляции с понедельника. Блогер пошутил, что уже подал заявку на вступление в «Клуб переболевших». В работе над материалами для следующих выпусков «Редакции» он принимает участие, находясь дома.

Хорошо, что есть Zoom и надёжная команда, которая за это время научилась работать и без моего личного присутствия, — написал Пивоваров в Instagram.

Ранее директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова заявляла, что на сегодняшний день ни одна из вакцин от COVID-19 не прошла полностью испытания, поэтому давать им какие бы то ни было оценки и сравнивать их между собой пока рано.

Как передавал NEWS.ru, сын актёра и режиссёра Александра Ширвиндта Михаил рассказал о том, как отец, госпитализированный с коронавирусом, проводит время в больнице, «безобразничает», переписываясь и обмениваясь продуктами с пациентами из других палат.