Сын Ширвиндта рассказал про «больничные истории» отца

https://static.news.ru/photo/96df677c-2ffc-11eb-a87d-fa163e074e61_660.jpg Александр Ширвиндт Фото: vk.com/alexander_shirvindt

Сын актёра и режиссёра Александра Ширвиндта Михаил рассказал о том, как отец, госпитализированный с коронавирусом, проводит в время в больнице, «безобразничает», переписываясь и обмениваясь продуктами с пациентами из других палат.

Михаил рассказал, что другой пациент прислал его отцу ананас, который сопроводил запиской со стихотворением. В ней он поведал артисту, что уступил ему свою палату и указал номер новой. В ответ Александр отправил сушки и конфеты, так же в стихах поблагодарив за подарок.

Все оригиналы записок я прилагаю, и вы увидите, как безобразничает пациент Александр Ширвиндт, — написал Михаил на своей странице в Instagram.

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт вместе с супругой был госпитализирован с COVID-19 в ночь на 25 ноября. Сообщается, что заболевание проходит у артиста в лёгкой форме, у его жены — бессимптомно.

Как сообщал NEWS.ru, директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев сообщил, что госпитализированный с COVID-19 народный артист РСФСР, художественный руководитель театра Александр Ширвиндт чувствует себя нормально.