Директор Театра сатиры рассказал о состоянии госпитализированного Ширвиндта

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Директор Московского академического Театра сатиры Мамед Агаев сообщил, что госпитализированный с COVID-19 народный артист РСФСР, художественный руководитель театра Александр Ширвиндт чувствует себя нормально.

По его словам, артиста увезли в больницу с коронавирусом, протекающим в лёгкой форме. Об этом Агаев рассказал в беседе с «Интерфаксом».

Александр Анатольевич был госпитализирован в понедельник в больницу с коронавирусом в лёгкой форме, чувствует себя нормально, — заявил он.

Агаев также предположил, что в ближайшее время артиста выпишут из больницы.

В ночь на 25 ноября СМИ сообщили, что Александр Ширвиндт и его супруга были госпитализированы с вирусной пневмонией и подтверждённым диагнозом COVID-19. В ближайшее время они будут находиться под наблюдением медиков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что у врио главы Республики Дагестан Сергея Меликова выявлен коронавирус. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаев.