COVID-19 диагностирован у врио главы Дагестана

https://static.news.ru/photo/db853452-2ee8-11eb-9845-fa163e074e61_660.jpg Сергей Меликов Фото: Russian National Guard/Global Look Press

У врио главы Республики Дагестан Сергея Меликова выявлен коронавирус. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаев.

По его словам, это выяснилось 25 ноября после сдачи очередного теста на заболевание.

У временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова подтвердился коронавирус. Сейчас Сергей Алимович находится на самоизоляции, — заявил он ТАСС.

Гаджибалаев подчеркнул, что Меликов намерен продолжать свою работу, но уже в дистанционном формате, совещания с его участием будут проходить в онлайн-режиме. По словам руководителя пресс-службы, врио главы Дагестана соблюдает все рекомендации медиков, чувствует себя хорошо.

Ранее NEWS.ru писал о том, что народный артист Александр Ширвиндт и его супруга в ночь на 25 ноября были госпитализированы в тяжёлом состоянии с вирусной пневмонией и подтверждённым диагнозом COVID-19.



