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Актриса Хилькевич раскрыла тайну покусывания губы во время ответа Путина

Хилькевич объяснила покусывание губы во время ответа Путина раздражением кожи под маской
17:33, 23 декабря 2021
Актриса Хилькевич раскрыла тайну покусывания губы во время ответа Путина Актриса Анна Хилькевич после завершения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Актриса Анна Хилькевич, наиболее известная по комедийному сериалу «Универ. Новая общага», призналась, что во время ответа президента России Владимира Путина на её вопрос она покусывала свою губу из-за того, что под маской началось раздражение. Она попросила не искать подвоха в её поведении, сообщает Telegram-канал SHOT.

Я плохо видела, губы засохли под маской. Я же женщина, не ищите большого подвоха, — ответила, улыбаясь, актриса на вопрос корреспондента, не хотела ли она соблазнить главу государства.

На это журналист ответил, что она очень красивая женщина. Хилькевич с ним согласилась.

Большая традиционная ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина завершилась в 16:12 по московскому времени. Она продлилась 3 часа 56 минут.

Глава государства ответил на 55 вопросов. Среди них преобладали темы внутренней и внешней политики. Особое внимание журналисты уделили ситуации на Украине и взаимоотношениям России с Западом. Кроме того, много вопросов касалось социальных проблем населения Российской Федерации.

Путин, среди прочего, сообщил о подготовке программы финансирования по дальнейшему расселению аварийного жилого фонда в России.

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