Актриса Хилькевич раскрыла тайну покусывания губы во время ответа Путина

Актриса Хилькевич раскрыла тайну покусывания губы во время ответа ПутинаХилькевич объяснила покусывание губы во время ответа Путина раздражением кожи под маской
Актриса Анна Хилькевич, наиболее известная по комедийному сериалу «Универ. Новая общага», призналась, что во время ответа президента России Владимира Путина на её вопрос она покусывала свою губу из-за того, что под маской началось раздражение. Она попросила не искать подвоха в её поведении, сообщает Telegram-канал SHOT.
Я плохо видела, губы засохли под маской. Я же женщина, не ищите большого подвоха, — ответила, улыбаясь, актриса на вопрос корреспондента, не хотела ли она соблазнить главу государства.
На это журналист ответил, что она очень красивая женщина. Хилькевич с ним согласилась.
Большая традиционная ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина завершилась в 16:12 по московскому времени. Она продлилась 3 часа 56 минут.
Глава государства ответил на 55 вопросов. Среди них преобладали темы внутренней и внешней политики. Особое внимание журналисты уделили ситуации на Украине и взаимоотношениям России с Западом. Кроме того, много вопросов касалось социальных проблем населения Российской Федерации.
Путин, среди прочего, сообщил о подготовке программы финансирования по дальнейшему расселению аварийного жилого фонда в России.