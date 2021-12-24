Путин пообещал продолжить программу переселения из аварийного жилья

Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке программы финансирования по дальнейшему расселению аварийного жилого фонда в России. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции, трансляция которой ведётся на сайте Первого канала.

Будет ли продолжение программ, будут ли выделяться после их завершения деньги? Будут, программа готовится, — заверил президент.

Говоря о софинансировании работ по переселению из аварийного жилья, Путин отметил, что некоторые регионы хотели бы сократить свою долю участия в программе и переложить больший объём средств на федеральный бюджет. По его словам, правительство продолжит настраивать механизм финансирования переселения из аварийного жилья, тем более что доходы региональных бюджетов существенно выросли.

Ранее депутат Госдумы и первый зампредседателя парламентского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал, что проблему расселения граждан из аварийного жилья как системное явление можно решить в течение пяти-семи лет. Он напомнил, что сейчас в России действует программа расселения из ветхих домов, признанных таковыми на начало 2017-го, и девять субъектов завершили её досрочно.

Ранее Путин призвал вытащить людей из трущоб и запустить новую программу расселения аварийного жилья. По его словам, граждане, живущие в таких домах, должны начать получать качественное, современное жильё уже со следующего года.