Путин захотел вытащить людей из трущоб

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Ванина новым послом России в Латвии. Соответствующий документ опубликован на официально портале правовой информации.

Назначить Ванина Михаила Валентиновича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Латвийской республике, — говорится в указе. Ванин в 2004-2009 годах был послом РФ в Словении, в 2012-2018 годах — в...