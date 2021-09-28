16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Путин захотел вытащить людей из трущоб

14:58, 28 сентября 2021
Путин захотел вытащить людей из трущоб
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент России Владимир Путин призвал вытащить людей из трущоб и запустить новую программу расселения аварийного жилья.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео