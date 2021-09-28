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Михаил Щипанов
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Президент России Владимир Путин призвал вытащить людей из трущоб и запустить новую программу расселения аварийного жилья.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Ванина новым послом России в Латвии. Соответствующий документ опубликован на официально портале правовой информации.
Назначить Ванина Михаила Валентиновича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Латвийской республике, — говорится в указе.
Ванин в 2004-2009 годах был послом РФ в Словении, в 2012-2018 годах — в...
Путин захотел вытащить людей из трущоб