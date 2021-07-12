В Госдуме назвали срок решения проблемы аварийного жилья

Проблему расселения граждан из аварийного жилья как системное явление можно решить в течение пяти — семи лет, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы и первый зампредседателя парламентского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Собеседник напомнил, что сейчас в России действует программа расселения из ветхих домов, признанных таковыми на начало 2017-го, и девять субъектов завершили её досрочно.

Мы сейчас будем готовить новую программу. И первые 45 млрд рублей для регионов, которые уже закончили работу по действующей программе, [рассчитанной до 2024-го], будут выделены — это в наших ближайших планах, чтобы субъекты смогли двигаться дальше. Но сейчас, не дожидаясь окончания существующей программы, мы будем готовить новую программу, которая будет включать в себя дома, признанные аварийными до 1 января 2021-го. Затягивать с этим нельзя. На действующую программу потратили около 450 млрд рублей, чуть больше федеральных и региональных средств, — подчеркнул Пахомов.

Таким образом депутат прокомментировал призыв президента РФ Владимира Путина «вытащить людей из трущоб» и запустить новую программу расселения из ветхого и аварийного жилья. Народный избранник отметил, что следующий проект переселения может потребовать не меньше средств, чем нынешний.

Мы сегодня расселяем так называемые бараки, которые были деревянные или засыпные, построенные ещё в довоенное время, сразу после Великой Отечественной войны, эти двухэтажки ужасного цвета, в ужасном состоянии. Не везде даже есть санузлы, — добавил Пахомов.

Парламентарий подчеркнул, что власти разрешили регионам РФ проводить реновацию, как в Москве.