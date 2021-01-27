Активы депутата Госдумы на 39 млрд рублей конфискованы государством

https://static.news.ru/photo/104f4546-6054-11eb-b664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Сергей Сопчук лишился активов на 38,5 млрд рублей. Суд в Москве признал требования о взыскании его долей в ООО «Терней Золото» в пользу государства законными и обоснованными.

Об этом сообщает «Коммерсант». Издание отмечает, что депутат с 2011 по 2020 год владел компанией, имеющей лицензии на разработку золотоносных месторождений «Салют» и «Приморское». Там запасы золота составляют 7 тонн 828 кг, а серебра — 773 кг. Их общую стоимость оценили в 38,5 млрд рублей.

Однако полные и достоверные сведения об источниках своего дохода Сопчук не предоставлял, поскольку незаконно занимался предпринимательской деятельностью. Он обманывал администрацию президента и оказывал противодействие следствию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Екатеринбурге бывшего заместителя руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов Елену Сидорову приговорили к восьми годам колонии за получение взятки от семьи обанкротившегося депутата Госдумы. По версии следствия, родные парламентария Валерия Язева через посредников передали высокопоставленному приставу около 1,7 млн рублей.